Выборы в Совет старейшин Еревана: По предварительным данным, «Мой шаг» набрал более 81%
24 сентября 2018 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия Армении завершила предварительный подсчет голосов на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. По предварительным подсчетам результатов со всех 475 избирательных участков, блок «Мой шаг» с отрывом опередил всех соперников и набрал 81.06%.
Партия «Процветающая Армения» набрала 6.59 %, блок «Луйс» – 4.99%, партия «Еркир Цирани» –1.39%, партия АРФ «Дашнакцутюн» – 1.62%, партия «Оринац Еркир» – 1.09%.
Остальные партии и блоки набрали менее 1 процента.
По предварительным данным ЦИК РА, в выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие 43.65% граждан, имеющих право голоса.
23 сентября в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.
В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий.
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