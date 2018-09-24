Выборы в Совет старейшин Еревана: По предварительным данным, «Мой шаг» набрал более 81%

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия Армении завершила предварительный подсчет голосов на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана. По предварительным подсчетам результатов со всех 475 избирательных участков, блок «Мой шаг» с отрывом опередил всех соперников и набрал 81.06%.

Партия «Процветающая Армения» набрала 6.59 %, блок «Луйс» – 4.99%, партия «Еркир Цирани» –1.39%, партия АРФ «Дашнакцутюн» – 1.62%, партия «Оринац Еркир» – 1.09%.

Остальные партии и блоки набрали менее 1 процента.

По предварительным данным ЦИК РА, в выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие 43.65% граждан, имеющих право голоса.

23 сентября в Ереване прошли выборы в Совет старейшин. Выборы - первое крупное электоральное событие после революции в апреле-мае, приведшей к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна и падению власти Республиканской партии. Представитель РПА Тарон Маргарян ушел в отставку 9 июля.

В выборах участвуют 12 политических сил – 4 блока, 8 партий.