Шармазанов: Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Армения, Белоруссия и Азербайджан
24 сентября 2018 - 19:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с вице-спикером Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым 24 сентября встретилась в Минске с председателем Палаты представителей НС Республики Белоруссии Владимиром Андрейченко. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.
В состав делегации входят депутаты НС Армении Тигран Уриханян и Тачат Вардапетян. В ходе встречи стороны подчеркнули важность совместной работы армяно-белорусской межпарламентской комиссии, сотрудничество в парламентских ассамблеях ОДКБ, СНГ и ОБСЕ.
Шармазанов затронул тему мирного урегулирования карабахского конфликта, вновь подтвердив позицию армянской стороны: проблема должна быть решена в формате сопредседательства МГ ОБСЕ, на основании трех известных принципов.
«Единственное препятствие для прогресса в переговорах – деструктивная позиция Азербайджана. Это государство отвергает полноценную реализацию права народа Арцаха на самоопределение, в то время как урегулирование конфликта должно гарантировать осуществление нерушимых прав народа Арцаха. Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Армения, Белоруссия и Азербайджан», – подчеркнул вице-спикер НС РА.
Стороны затронули также развитие двусторонних отношений в рамках ЕАЭС. Вице-спикер НС представил важнейшие вопросы внешнеполитической повестки РА, подчеркнув, что для Армении ключевое значение имеет эффективное противостояние вызовам безопасности.
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