Бывший замначальника полиции Армении вызван в Спецследственную службу
25 сентября 2018 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший командующий войсками полиции, экс-заместитель начальника полиции Армении Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу (ССС) РА. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь ССС Армении Марина Оганджанян.
«Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу для проведения следственных действий с его участием», – отметила она.
Оганджанян не уточнила, в рамках какого дела вызван Ераносян, отметив, что подробности будут опубликованы позднее.
Левон Ераносян 11 мая был отправлен в отставку с должности заместителя начальника полиции.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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