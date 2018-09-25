Бывший замначальника полиции Армении вызван в Спецследственную службу

PanARMENIAN.Net - Бывший командующий войсками полиции, экс-заместитель начальника полиции Армении Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу (ССС) РА. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь ССС Армении Марина Оганджанян.

«Левон Ераносян был вызван в Специальную следственную службу для проведения следственных действий с его участием», – отметила она.

Оганджанян не уточнила, в рамках какого дела вызван Ераносян, отметив, что подробности будут опубликованы позднее.

Левон Ераносян 11 мая был отправлен в отставку с должности заместителя начальника полиции.