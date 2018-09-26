МИД РА: В Армении нет американских или иных иностранных биологических лабораторий
26 сентября 2018 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - На территории Армении нет американских или иных иностранных биологических лабораторий. Об этом заявил на брифинге 26 сентября пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Соответствующее заявление он сделал, комментируя публикации некоторых СМИ о том, что российские специалисты были допущены к расположенным в Армении американским биологическим лабораториям.
«Это сугубо действующие под юрисдикцией Армении лаборатории, где работают только граждане нашей страны», – заявил Балаян, пишет Panorama.am.
Пресс-секретарь МИД Армении также указал, что российские специалисты посещали эти лаборатории – начиная с 2017 года.
«Это естественно, данные визиты соответствуют духу отношений между Арменией и Россией», – отметил он.
Ранее «Коммерсант» писал, что российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование третьими странами биолабораторий, открытых в Армении при финансовой поддержке США.Отмечлось, что если переговоры увенчаются успехом, то у американских экспертов не будет доступа в лаборатории.
Во время визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсант» сообщил, что по его личному поручению российские специалисты были допущены к расположенным в Армении лабораториям, занимающимся исследованиями биоматериалов. Он подчеркнул, что у представителей РФ никогда не было и не будет проблем с доступом туда.
В 2016 году при поддержке Агентства по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) Министерства обороны США открылись референс-лаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване.
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