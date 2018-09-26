Вице-спикер НС Армении: Осуждаем и Геноцид армян, и вандализм азербайджанцев в арцахском Талише
26 сентября 2018 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - 26 сентября вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов в сопровождении белорусских парламентариев посетил мемориальный комплекс «Хатынь» и отдал дань уважения памяти мирных жителей села Хатынь, ставших в 1943 году жертвами фашистов. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.
«Хатыньская трагедия – классическое проявление фашизма и вандализма. И в апреле 1915 года в Константинополе, и в 1943-м в Хатыни, и в апреле 2016-го в Талише мы имели дело с классическим проявлением фашизма и вандализма. И сегодня, осуждая Хатыньскую трагедию, мы осуждаем и Геноцид армян, и вандализм азербайджанцев в отношении мирных жителей Талиша»,- отметил Шармазанов.
Возглавляемая вице-спикером Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым делегация, в составе которой депутаты Тигран Уриханян и Тачат Вардапетян, 24 сентября с рабочим визитом отправилась в Минск по приглашению председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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