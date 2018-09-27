Армения установила дипломатические отношения с Кирибати

PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке 26 сентября состоялось подписание протокола об установлении дипломатических отношений между Арменией и Кирибати. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Протокол подписали министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и президент, министр иностранных дел и миграции Кирибати Танети Маамау.

Стороны выразили надежду на то, что установление дипломатических отношений между Арменией и Кирибати придаст новый стимул развитию сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес.

Республика Кирибати — тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии. Граничит на северо-западе с водами Маршалловых Островов, Федеративных Штатов Микронезии, на западе и юго-западе — с территориальными водами Науру, Соломоновых Островов и Тувалу, на юге и юго-востоке — с территориальными водами Токелау, островов Кука и Французской Полинезии.