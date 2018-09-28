Пашинян и Алиев пообщались: Премьер Армении обещал сообщить подробности

PanARMENIAN.Net - 28 сентября в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе состоялся краткий разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сам премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

Пашинян пообещал рассказать подробности беседы с Алиевым после приезда в Ереван.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Вечером того же дня премьер-министр принял участие в неофициальном ужине в честь глав государств-членов СНГ.