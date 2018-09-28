Пашинян и Алиев пообщались: Премьер Армении обещал сообщить подробности
28 сентября 2018 - 14:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 сентября в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе состоялся краткий разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сам премьер-министр написал на своей странице в Facebook.
Пашинян пообещал рассказать подробности беседы с Алиевым после приезда в Ереван.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.Вечером того же дня премьер-министр принял участие в неофициальном ужине в честь глав государств-членов СНГ.
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