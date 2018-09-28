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Замглавы МИД РФ: Россия надеется, что замена генсека Хачатурова не отразится на работе ОДКБ

Замглавы МИД РФ: Россия надеется, что замена генсека Хачатурова не отразится на работе ОДКБ
28 сентября 2018 - 14:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия надеется, что замена генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова не отразится на деятельности ОДКБ. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Российская сторона, как и другие государства-члены, заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг генерального секретаря в наименьшей степени сказалась на эффективности и слаженности деятельности ОДКБ», — сказал Панкин, пишет РИА Новости.

По словам Панкина, «армянская сторона инициировала досрочное прекращение полномочий Юрия Хачатурова на этой должности, процесс запущен и реализуется в рамках существующих в ОДКБ процедур».

Замминистра добавил, что «многолетний опыт деятельности организации дает все основания с уверенностью смотреть в будущее». «Впереди ряд важнейших мероприятий, в том числе сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ 8 ноября текущего года в городе Астане, на которой главы государств рассмотрят комплекс вопросов по дальнейшему развитию организации», — сказал он.

Панкин указал, что в настоящее время «работа в ОДКБ идет без сбоев, все принятые решения планомерно реализуются».

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.

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Ria.ru: Россия надеется, что замена генсека не отразится на работе ОДКБ
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