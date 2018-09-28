Замглавы МИД РФ: Россия надеется, что замена генсека Хачатурова не отразится на работе ОДКБ
28 сентября 2018 - 14:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия надеется, что замена генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова не отразится на деятельности ОДКБ. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
«Российская сторона, как и другие государства-члены, заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг генерального секретаря в наименьшей степени сказалась на эффективности и слаженности деятельности ОДКБ», — сказал Панкин, пишет РИА Новости.
По словам Панкина, «армянская сторона инициировала досрочное прекращение полномочий Юрия Хачатурова на этой должности, процесс запущен и реализуется в рамках существующих в ОДКБ процедур».
Замминистра добавил, что «многолетний опыт деятельности организации дает все основания с уверенностью смотреть в будущее». «Впереди ряд важнейших мероприятий, в том числе сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ 8 ноября текущего года в городе Астане, на которой главы государств рассмотрят комплекс вопросов по дальнейшему развитию организации», — сказал он.
Панкин указал, что в настоящее время «работа в ОДКБ идет без сбоев, все принятые решения планомерно реализуются».
Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.
Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.
Самое значимое
Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону
Подобные действия Азербайджанской стороны, направленные на эскалацию обстановки, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Армения в рейтинге занимает 83 место из 189 стран.
Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
«Международная выставка современного искусства» в Ереване: Можно увидеть работы более 70 художников С 28 сентября по 25 октября работы более чем семидесяти художников из разных стран мира будут экспонироваться в семи ключевых культурных локациях
На гала-концерте в саммита Франкофонии в Ереване выступит Zaz «Мы знаем, что Zaz очень любят в Армении», – сказал посол
Власти США обвиняют Маска в мошенничестве В комиссии считают, что заявления Маска привели к путанице и сбоям на бирже и навредили инвесторам.
Посол Франции: Саммит Франкофонии очень важен как для Армении, так и для Франции С 11 по 12 октября 2018 года в Армении состоится саммит Франкофонии