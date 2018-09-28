Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, при этом перспектива визита главы РФ в Армению не обсуждалась. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Он кратко переговорил с Пашиняном... Вот сейчас, только что», — сказал Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению. «Нет, по другим делам (говорили), по оперативным, текущим», — пояснил представитель Кремля.

28 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в Душанбе принял участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ.