Песков: Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению
28 сентября 2018 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, при этом перспектива визита главы РФ в Армению не обсуждалась. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Он кратко переговорил с Пашиняном... Вот сейчас, только что», — сказал Песков, пишет РИА Новости.
По его словам, Путин не обсуждал с Пашиняном перспективы своего визита в Армению. «Нет, по другим делам (говорили), по оперативным, текущим», — пояснил представитель Кремля.
28 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в Душанбе принял участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ.
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