Пашинян: С Алиевым договорились предпринять шаги по снижению напряженности на границе

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Об этом Пашинян рассказал в прямом эфире Facebook.

Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.

По словам премьера, можно сказать, что есть договоренность предпринять шаги по предотвращению нарушений режима перемирия на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск.

«Дал поручение и соответствующий приказ нашим ВС и рад констатировать, что минувшая ночь была самой спокойной и мирной с момента моего избрания премьером Армении. Охоте на людей должен быть положен конец, и об этом с президентом Азербайджана мы достигли договоренности»,- отметил Пашинян.

Он добавил, что проинформировал об этой договоренности президента Республики Арцах Бако Саакяна.

«Для урегулирования проблемы нужна соответствующая атмосфера. А когда в каждодневном режиме производятся выстрелы, говорить об урегулировании не столь логично. Я рад, что удалось достичь этих договоренностей, и надеюсь, что они будут соблюдаться. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы они были эффективными»,- сказал Пашинян.

Он дбавил, что с президентом Азербайджана договорились также о создании определенной коммуникации для оперативной связи.

28 сентября в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе состоялся краткий разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.