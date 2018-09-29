Пашинян: Постреволюционный переходный период в армяно-российских отношениях завершен
29 сентября 2018 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Постреволюционный переходный период армяно-российских отношений можно считать завершенным. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире Facebook, рассказав подробноси беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Душанбе.
По его словам, теперь с президентом РФ существует полноценное взаимопонимание.
«Но это не означает, что есть согласие по всем вопросам и нет вопросов, проблем или разных точек зрения. Вовсе нет. Как я сказал во время предыдущей встречи, считаю, что в наших отношениях нет нерешаемых проблем, сформирована замечательная рабочая атмосфера, любой вопрос можем обсуждать в атмосфере взаимного уважения, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга», – отметил Пашинян.
По словам Пашиняна, когда каждый раз при встрече с президентом РФ он говорит о суверенитете республики, не нужно рассматривать это как что-то необычное.
28 сентября в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе состоялся краткий разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.
Самое значимое
Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону
Подобные действия Азербайджанской стороны, направленные на эскалацию обстановки, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Армения в рейтинге занимает 83 место из 189 стран.
Ведутся работы в направлении установления сотрудничества между Ереваном и Чикаго в сферах туризма и высоких технологий
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Все больше мигрантов из Турции едут в Европу В результате миграции с турецкой территории центры по приему беженцев на греческих островах оказались переполнены, заявляют эксперты Еврокомиссии
В США впервые разбился истребитель F-35B Другой источник CNN отметил, что это первое крушение истребителя F-35. Об этом же пишет CBS News.
Крупная кибератака на 50 млн аккаунтов Facebook: В компании не знают о нанесенном вреде пользователям Злоумышленники использовали уязвимость, связанную с функцией «Посмотреть как»
Премьер Армении: Внеочередные выборы в парламент должны быть проведены как можно скорее Внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены как можно скорее, но, конечно же, не наспех