Пашинян: Постреволюционный переходный период в армяно-российских отношениях завершен

PanARMENIAN.Net - Постреволюционный переходный период армяно-российских отношений можно считать завершенным. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире Facebook, рассказав подробноси беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Душанбе.

По его словам, теперь с президентом РФ существует полноценное взаимопонимание.

«Но это не означает, что есть согласие по всем вопросам и нет вопросов, проблем или разных точек зрения. Вовсе нет. Как я сказал во время предыдущей встречи, считаю, что в наших отношениях нет нерешаемых проблем, сформирована замечательная рабочая атмосфера, любой вопрос можем обсуждать в атмосфере взаимного уважения, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга», – отметил Пашинян.

По словам Пашиняна, когда каждый раз при встрече с президентом РФ он говорит о суверенитете республики, не нужно рассматривать это как что-то необычное.

28 сентября в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе состоялся краткий разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.