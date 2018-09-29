Военный бюджет Армении вырастет на 25% и впервые превысит $600 млн
29 сентября 2018 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении одобрило проект госбюджета на 2019 год. Проект представил глава Минфина Армении Атом Джанджугазян.
Так,министерству обороны РА в 2019 году будет выделено 307 млрд драмов, из которых 300,5 млрд драмов будет выделено на военную оборону. Расходы на оборону впервые превысят порог в 600 млн долларов, составив 626,3 млн долларов.
Таким образом, расходы на сектор вырастут примерно на 25% по сравнению с 246,8 млрд драмов в 2018 году.В то же время военный бюджет 2018 года превысил показатель 2017 года на 17,6%.
42,8 млрд драмов будет направлено на закупку военной продукции по российскому кредиту.
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По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
На основе вышеизложенного следственным управлением и отделом дознания управления КГД возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205
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