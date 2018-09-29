Военный бюджет Армении вырастет на 25% и впервые превысит $600 млн

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении одобрило проект госбюджета на 2019 год. Проект представил глава Минфина Армении Атом Джанджугазян.

Так,министерству обороны РА в 2019 году будет выделено 307 млрд драмов, из которых 300,5 млрд драмов будет выделено на военную оборону. Расходы на оборону впервые превысят порог в 600 млн долларов, составив 626,3 млн долларов.

Таким образом, расходы на сектор вырастут примерно на 25% по сравнению с 246,8 млрд драмов в 2018 году.В то же время военный бюджет 2018 года превысил показатель 2017 года на 17,6%.

42,8 млрд драмов будет направлено на закупку военной продукции по российскому кредиту.