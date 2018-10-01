Генрих Мхитарян не поедет в Баку для участия в матче «Арсенала»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян не поедет в Баку для участия в выездном матче группового этапа Лиги Европы с «Карабахом». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что Мхитаряну потребовалось бы специальное разрешение для приезда в Азербайджан в связи с карабахском конфликтом, однако футболист решил отказаться от подачи заявки.

Руководство «Арсенала» отнеслось с уважением к мнению игрока.

Ранее главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери говорил, что ему бы хотелось, чтобы Мхитарян поехал в Баку, несмотря на политическую ситуацию.

Мхитарян не приехал в Баку и в 2015 году, когда дортмундская «Боруссия», за которую он тогда выступал, играла в одной группе Лиги Европы с «Габалой».