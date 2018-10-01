Генрих Мхитарян не поедет в Баку для участия в матче «Арсенала»
1 октября 2018 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян не поедет в Баку для участия в выездном матче группового этапа Лиги Европы с «Карабахом». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что Мхитаряну потребовалось бы специальное разрешение для приезда в Азербайджан в связи с карабахском конфликтом, однако футболист решил отказаться от подачи заявки.
Руководство «Арсенала» отнеслось с уважением к мнению игрока.
Ранее главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери говорил, что ему бы хотелось, чтобы Мхитарян поехал в Баку, несмотря на политическую ситуацию.
Мхитарян не приехал в Баку и в 2015 году, когда дортмундская «Боруссия», за которую он тогда выступал, играла в одной группе Лиги Европы с «Габалой».
Photo. Getty Images
Самое значимое
Отмечается, что он ведет интенсивные переговоры с Федерацией футбола Армении
По его словам, Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать»
Мхитарян надеется вернуть «Арсенал» в Лигу Чемпионов
Лучшим признан мяч, забитый Мхитаряном в ворота «Челси» (2:3) во 2-м туре АПЛ.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Пашинян - о смерти Азнавура: Это общечеловеческая потеря Пашинян отметил, что Азнавур создал историю эпохи, преданно служил армянскому и французскому народам и согревал сердца сотен миллионов людей
Спецслужбы Армении принимают участие в международных учениях «Поиск-2018» в Казахстане В маневрах принимают участие спецслужбы Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана
Нобелевскую премию по медицине вручат за открытие терапии рака Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма
Умер Шарль Азнавур Информацию о смерти официально подтвердил спикер шансонье