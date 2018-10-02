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В Индонезии произошло новое мощное землетрясение

В Индонезии произошло новое мощное землетрясение
2 октября 2018 - 14:48 AMT

PanARMENIAN.Net - Возле Индонезии произошло новое сильное землетрясение. Подземный толчок магнитудой 6,3 зафиксирован в океане в 66 километрах к юго-западу от острова Сумба.

По словам очевидцев, на острове началась паника. О крупных разрушениях или жертвах пока не сообщается, пишет Deutsche Welle.

Между тем число жертв предыдущего землетрясения в Индонезии, происшедшего три дня назад, превысило 1200 человек. В результате подземного толчка и последовавшего за ним цунами погибли не менее 1234 человек, сообщило индонезийское ведомство по чрезвычайным ситуациям.

До сих пор число жертв стихии на острове Сулавеси оценивалось в 840 человек. Спасатели полагают, что под завалами находится еще много жертв, и подлинный ущерб станет известен лишь через много дней. Согласно официальным данным, свыше 800 человек получили травмы, не менее 99 числятся пропавшими без вести.

По сообщениям корреспондентов новостных агентств, в районах, пострадавших от стихии, нарастает хаос. Люди жалуются на нехватку продовольствия, воды и топлива. В городе Палу, наиболее сильно пострадавшем от стихийного бедствия, имели место случаи мародерства. Полиция сообщила, что до сих пор она толерантно относилась к кражам продовольствия и воды из закрытых магазинов, однако задержала 35 человек за кражу компьютеров и наличных денег.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Индонезии произошло новое сильное землетрясение
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