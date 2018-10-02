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Судмедэксперты сообщили причину смерти Азнавура

Судмедэксперты сообщили причину смерти Азнавура
2 октября 2018 - 17:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Французский шансонье армянского происхожденияШарль Азнавур скончался от естественных причин. Такие выводы сделали судмедэксперты после вскрытия, санкционированного прокуратурой города Тараскон на юге Франции.

Как сообщили в прокуратуре, по итогам вскрытия медики пришли к выводу, что смерть Азнавура была вызвана «естественными причинами», пишет ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

«Отек легких привел к остановке сердечно-дыхательных функций организма», - констатировали судмедэксперты.

Вскрытие тела Азнавура было проведено по распоряжению прокурора Тараскона Патрика Дежардена в морге главного госпиталя города Ним (юго-запад Франции). Как сообщил прокурор, это было сделано с целью «уточнить обстоятельства кончины» певца.

Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.

Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.

Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.

С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.

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Tass.ru: Названа причина смерти Шарля Азнавура
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