«Контрреволюция в Армении не имеет шансов»: Пашинян проводит митинг у здания парламента (видео)
2 октября 2018 - 21:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Здание парламента Армении со всех сторон окружено людьми и машинами. Все входы в здание закрыты, как и проспект Баграмяна, на котором находится здание. Там собрались сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые по его призыву вышли на митинг против принятого Республиканской партией Армении, АРФ «Дашнакцутюн» и блоком «Царукян» «контрреволюционного» законопроекта «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».
«Все, кто ввел в оборот данный законопроект о внесении поправок в закон РА «Регламент НС» и проголосовал за его принятие, – РПА и поддержавшие их фракции в Армении официально объявили контрреволюцию. Но все мы видим, что у них ничего не получится», – заявил на митинге Пашинян.
По его словам,«контрреволюция в Армении не имеет шансов».
«Народ в Армении победил, и никто у него не сможет отнять победу. Республиканская партия Армении должна быть искоренена из политического поля Армении, как и все те силы, которые поддержали контрреволюцию. В Армении должны быть искоренены силы, поддерживающие контрреволюцию», – сказал Пашинян.
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