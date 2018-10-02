«Контрреволюция в Армении не имеет шансов»: Пашинян проводит митинг у здания парламента

PanARMENIAN.Net - Здание парламента Армении со всех сторон окружено людьми и машинами. Все входы в здание закрыты, как и проспект Баграмяна, на котором находится здание. Там собрались сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые по его призыву вышли на митинг против принятого Республиканской партией Армении, АРФ «Дашнакцутюн» и блоком «Царукян» «контрреволюционного» законопроекта «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».

«Все, кто ввел в оборот данный законопроект о внесении поправок в закон РА «Регламент НС» и проголосовал за его принятие, – РПА и поддержавшие их фракции в Армении официально объявили контрреволюцию. Но все мы видим, что у них ничего не получится», – заявил на митинге Пашинян.

По его словам,«контрреволюция в Армении не имеет шансов».

«Народ в Армении победил, и никто у него не сможет отнять победу. Республиканская партия Армении должна быть искоренена из политического поля Армении, как и все те силы, которые поддержали контрреволюцию. В Армении должны быть искоренены силы, поддерживающие контрреволюцию», – сказал Пашинян.

Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства. Подробнее о законе и новой ситуации читайте здесь.