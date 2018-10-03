Пашинян вскоре подаст в отставку: Досрочные выборы в парламент Армении пройдут в декабре
3 октября 2018 - 01:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует подать в отставку с поста главы правительства. Об этом Пашинян заявил в ходе митинга после переговоров с оставшимися в здании парламента депутатами Республиканской партии Армении, а также партии «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн», которые ранее приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».
Пашинян отметил, что в ходе переговоров сообщил депутатам, что обязательно подаст в отставку, а парламент, в свою очередь, «не будет злить людей». По словам премьера, внеочередные парламентские выборы состоятся в декабре.
«Я сказал (депутатам), что было бы хорошо, если бы мы подписали документ, согласно которому я подам в отставку, а фракции не будут выдвигать кандидата (на пост премьера)... в результате чего в декабре у нас будут парламентские выборы»,- рассказал премьер.
По его словам, фракции РПА, «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн» подтвердили, что не будут выдвигать кандидата в премьеры. Пашинян отметил, что это его впечатление от беседы с депутатами, возможно, он не все правильно понял, в таком случае фракции сами должны прокомментировать переговоры.
Пашинян еще раз отметил, что в ближайшие дни подаст в отставку, после чего останется исполняющим обязанности премьера РА.
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