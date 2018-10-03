МИД Казахстана: Страны ОДКБ продолжают консультации по замене генсека Хачатурова

PanARMENIAN.Net - Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности продолжают интенсивные консультации по вопросу замены генсека организации Юрия Хачатурова. Решение должно быть приемлемым для всех, сказал глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Консультации по этому вопросу продолжаются, интенсивные консультации, как в столицах государств-членов ОДКБ, так и в штаб-квартире на уровне постоянного совета ОДКБ. Уверены, что решение будет найдено взаимоприемлемое для всех сторон в соответствии с уставом нашей организации», — сказал Абдрахманов, передает РИА Новости.

Он отметил, что «кропотливая и интенсивная работа в этом направлении предусматривает избежания каких-либо последствий для нормального функционирования, как секретариата ОДКБ, так и в целом организации».

«Уверен, что никаких негативных последствий данная ситуация для полномасштабной деятельности ОДКБ не принесет. Идет процесс консультаций, переговоров, что характерно для любой организации во время пересменки руководства секретариата», — заключил глава МИД.

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет. На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года.