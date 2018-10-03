РПА требует провести выборы в парламент Армении в мае-июне 2019 года

PanARMENIAN.Net - Фракция Республиканской партии Армении (РПА) Национального собрания РА распространила заявление, в котором, в частности, говорится, что внеочередные парламентские выборы должны быть проведены в мае-июне 2019 года.

«Принятый 2 октября в ходе внеочередного заседания Национального собрания Армении Закон РА «О внесении изменений в конституционный закон РА регламент Национального собрания» преследует лишь одну цель, которая заключается в обеспечении естественного хода работы парламента РА, когда по причине чрезвычайных ситуаций или искусственного создания препятствий для депутатов, невозможно будет обеспечить естественный ход работы парламента РА или необходимый для проведения заседания кворум.

Предлагаемые по данному закону регулировки введены со строгим учетом положений Конституции РА и нацелены на обеспечение естественного хода всех заседаний НС, включая заседания по выборам премьер-министра. Предлагаемая процедура очень проста: заседание парламента РА прерывается до тех пор, пока не будут восстановлены предпосылки для нормального хода заседания»,- говорится в заявлении РПА.

Отмечается, что «домыслы об антиконституционности проекта являются манипуляцией, поскольку проект никоим образом не прерывает, не отменяет, не меняет какие-либо конституционные сроки, а всего лишь определяет положения регламента, касающиеся деятельности НС».

«После того, как голосование было отложено, премьер-министр, нарушив договоренность о переговорах, неожиданно заявил о проведении внеочередных парламентских выборов в декабре, что заставило нас созвать внеочередное заседание парламента и проголосовать за данный законопроект.

После голосования премьер-министр Н. Пашинян незамедлительно отреагировал на принятие законопроекта организацией массового митинга на охраняемой территории Национального собрания, по факту – осадив НС. Несмотря на заявления премьер-министра о том, что гарантировано право депутатов на свободное перемещение, эти условия напрочь отсутствовали»,- говорится в заявлении.

Что касается встречи, проведенной 2 октября с премьер-министром, в РПА отмечают:

«Установление премьер-министром сроков проведения внеочередных парламентских выборов в декабре обусловлено не законопроектом, а было уже давно решено им. Простым свидетельством этого является то, что в ходе встречи нами были предложены варианты приостановления дальнейшего хода закона, которые были отклонены.

Хоть премьер-министр Н. Пашинян заявил, что направляется в здание НС для проведения переговоров с представителями парламентских сил, однако он явился для того, чтобы представить ультиматум, всего лишь проинформировать о принятом им заранее решении, исключив возможность какого-либо диалога.

В подобных условиях фракция РПА не давала какого-либо согласия или обещания премьер-министру»,- говорится в заявлении.

Фракция РПА продолжает считать, что необходимо реализовать закрепленную в программе правительства и ранее озвученную в предыдущих заявлениях премьера программу о проведении выборов в мае-июне 2019 г, после реформирования Избирательного кодекса РА и дав разумные сроки на подготовку политическим силам.

2 октября депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 67 голосами «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.

После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы и окружит здание парламента. Его призыву последовали тысячи людей. На митинге Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», после чего провел переговоры с оставшимися в осаде в здании парламента депутатами. Выйдя к людям, Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, однако будет руководить страной в качестве врио премьера. А досрочные парламентские выборы состоятся не позже конца ноября-декабра 2018 года.