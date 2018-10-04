На премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидата
4 октября 2018 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Гуманитарная инициатива «Аврора» сообщила об окончании периода приема номинаций на престижную премию «Аврора». Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун.
Всего было получено 719 заявок, причем на премию впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидата. Заявки на четвертую премию поступили с шести континентов и в общей сложности из 72 стран, в том числе из США, России, Германии, Испании, Сирии, Южной Африки, Армении и Сингапура.
Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и премии «Аврора», заявил: «Номинационный процесс укрепляет нашу веру в человечество. Во время Геноцида армян наше выживание зависело от доброты незнакомцев. Кандидаты на премию – такие же обычные люди, которым присуща та же человечность и которые рискуют собой, чтобы защитить других. Премия «Аврора» позволяет нам выразить благодарность этим героям, поддерживая их работу и помогая им спасать жизни».
Полученные номинации будут проверены группой компетентных и опытных профессионалов. Они подготовят шорт-лист кандидатов, исходя из того, продемонстрировали ли эти люди исключительное мужество, решимость и воздействие. Вошедшие в список будут оцениваться Отборочной комиссией – именно она определит имена финалистов и лауреата премии «Аврора» 2019 года.
Комиссию возглавляет актер и филантроп Джордж Клуни. В нее также входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, специалист по защите прав человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и основатель «Врачей без границ», бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер.
Имена героев (финалистов) «Авроры» – 2019 будут объявлены 24 апреля 2019 года, после того как Отборочная комиссия вынесет свое решение. В этом же году в Ереване пройдет программа мероприятий, в рамках которой Армения воздаст должное героям и назовет имя четвертого лауреата премии, а также соберет гуманитарных деятелей для обсуждения самых острых проблем нашего мира.
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