Азербайджанский футболист извинился за поставленный под фото Пашиняна «лайк»
4 октября 2018 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Форвард молодежной сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов объяснился по поводу «лайка», который он поставил под фотографией премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Фотография была выложена в Instagram армянским рэпером Лево, проживающим в Германии. Чуть позже Дадашов удалил свой «лайк», передает Oxu.Az.
«Сразу скажу, что я учился в одной школе с Лево, который и выставил фото армянского политика. Я даже не знал, кто это. Я даже не понял, что сделал и как получился этот «лайк». У нас была интернациональная школа, где помимо немцев, учились турки, русские, армяне и представители других национальностей. У нас были общие друзья. В Германии мы иначе росли, не разделялись по национальностям»,- отметил футболист.
По его словам, фото Пашиняна было выставлено в мае.
«Я только сегодня увидел, что поставил «лайк». Случайно получилось, и я не должен был этого делать. Мне хорошо известна история этого конфликта, и я все хорошо понимаю», - подчеркнул Дадашов.
На вопрос, не боится ли он, что этот поступок перечеркнет его перспективы в национальной команде, футболист сказал, что сильно жалеет о случившемся.
«Повторюсь, что я случайно поставил «лайк» под этой фотографией, о чем сильно жалею. Все знают, что я не такой человек. Я азербайджанец, и горд этим»,- отметил футболист.
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