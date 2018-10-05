Пресс-секретарь МИД Армении назначен послом РА в Нидерландах
5 октября 2018 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян назначен чрезвычайным и полномочным послом РА в Нидерландах (резиденция в Гааге). Об этом заявил Балаян на своей странице в Facebook.
Он отметил, что покидает должность пресс-секретаря и принимает предложение вступить в должность посла в одной из европейских стран.
4 октября по предложению премьер-министра РА – президент Армении подписал соответствующий указ.
Тигран Балаян занимал пост пресс-секретаря МИД РА с 2008 года.
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