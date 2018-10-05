Министр обороны РА в Арцахе: Армянские ВС всегда должны обеспечивать рост боеготовности

PanARMENIAN.Net - Учитывая возможность затягивания переговорного процесса по карабахскому вопросу по разным причинам, армянские ВС всегда должны обеспечивать рост боеготовности в ВС. Об этом заявил 5 октября в Арцахе министр обороны Армении Давид Тоноян.

Его визит в Арцах состоялся в рамках сотрудничества ВС обоих армянских государств.

Тоноян вместе с министром обороны Арцаха Левоном Мнацаканяном встретился с командным составом АО Арцаха. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и обеспечения боеготовности личного состава. Министр обороны Армении особо подчеркнул позицию руководства Армении в урегулировании конфликта путем мирных переговоров.

Тоноян призвал командный состав АО Арцаха придерживаться поручения премьер-министра Армении по поводу поддержания режима прекращения огня.