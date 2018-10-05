Министр обороны РА в Арцахе: Армянские ВС всегда должны обеспечивать рост боеготовности
5 октября 2018 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Учитывая возможность затягивания переговорного процесса по карабахскому вопросу по разным причинам, армянские ВС всегда должны обеспечивать рост боеготовности в ВС. Об этом заявил 5 октября в Арцахе министр обороны Армении Давид Тоноян.
Его визит в Арцах состоялся в рамках сотрудничества ВС обоих армянских государств.
Тоноян вместе с министром обороны Арцаха Левоном Мнацаканяном встретился с командным составом АО Арцаха. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и обеспечения боеготовности личного состава. Министр обороны Армении особо подчеркнул позицию руководства Армении в урегулировании конфликта путем мирных переговоров.
Тоноян призвал командный состав АО Арцаха придерживаться поручения премьер-министра Армении по поводу поддержания режима прекращения огня.
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