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В Индонезии диспетчер во время землетрясения спас лайнер ценой собственной жизни

В Индонезии диспетчер во время землетрясения спас лайнер ценой собственной жизни
6 октября 2018 - 12:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти и жители Индонезии, а также пользователи соцсетей по всему миру воздают посмертные почести 21-летнему авиадиспетчеру Антониусу Гунавану Агунге. Он пожертвовал собой, выводя пассажирский лайнер за пределы зоны бедствия.

Молодой авиадиспетчер руководил взлетом пассажирского самолета в аэропорту Палу на острове Сулавеси в тот момент, когда началось сильное землетрясение, но отказался покидать рушившуюся диспетчерскую вышку, пока борт не оторвался от земли, пишет BBC.

Его коллеги, не занятые в тот момент управлением воздушным движением, эвакуировались из четырехэтажной башни, в то время как он остался на связи с экипажем. Отрыв лайнера от земли совпал с особо сильным толчком, в результате которого начала рушиться крыша командно-диспетчерского пункта. Агунг выпрыгнул из окна, сломав себе руки, ноги и ребра.

Он умер в вертолете, перевозившем его в специализированную клинику.

По словам представителя Air Navigation Indonesia Йоханнеса Сирайта, поступок 21-летнего авиадиспетчера, скорее всего, спас от гибели сотни пассажиров. В знак признания его заслуг Агунг был посмертно повышен в должности на две ступени.

В Индонезии, через неделю после опустошительного землетрясения и цунами на острове Сулавеси, число погибших увеличилось как минимум до 1558 человек. По оценкам Красного Креста, в разной степени пострадали более 1,6 миллиона человек.

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BBC: Землетрясение в Индонезии: диспетчера, спасшего лайнер ценой жизни, прославляют как героя
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