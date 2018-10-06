В Индонезии диспетчер во время землетрясения спас лайнер ценой собственной жизни
6 октября 2018 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти и жители Индонезии, а также пользователи соцсетей по всему миру воздают посмертные почести 21-летнему авиадиспетчеру Антониусу Гунавану Агунге. Он пожертвовал собой, выводя пассажирский лайнер за пределы зоны бедствия.
Молодой авиадиспетчер руководил взлетом пассажирского самолета в аэропорту Палу на острове Сулавеси в тот момент, когда началось сильное землетрясение, но отказался покидать рушившуюся диспетчерскую вышку, пока борт не оторвался от земли, пишет BBC.
Его коллеги, не занятые в тот момент управлением воздушным движением, эвакуировались из четырехэтажной башни, в то время как он остался на связи с экипажем. Отрыв лайнера от земли совпал с особо сильным толчком, в результате которого начала рушиться крыша командно-диспетчерского пункта. Агунг выпрыгнул из окна, сломав себе руки, ноги и ребра.
Он умер в вертолете, перевозившем его в специализированную клинику.
По словам представителя Air Navigation Indonesia Йоханнеса Сирайта, поступок 21-летнего авиадиспетчера, скорее всего, спас от гибели сотни пассажиров. В знак признания его заслуг Агунг был посмертно повышен в должности на две ступени.
В Индонезии, через неделю после опустошительного землетрясения и цунами на острове Сулавеси, число погибших увеличилось как минимум до 1558 человек. По оценкам Красного Креста, в разной степени пострадали более 1,6 миллиона человек.
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