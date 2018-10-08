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Замглавы МИД РФ: После перемен в РА активный российско-армянский диалог на высшем уровне продолжился

Замглавы МИД РФ: После перемен в РА активный российско-армянский диалог на высшем уровне продолжился
8 октября 2018 - 13:13 AMT

PanARMENIAN.Net - После политических перемен в Армении традиционно интенсивный российско-армянский диалог на высшем и высоком уровнях продолжился. Об этом в интервью «Известиям» заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«За считаные месяцы состоялось три встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и две встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева с премьер-министром Николом Пашиняном. Наши руководители несколько раз общались по телефону. Главный политический итог этих контактов видим в подтверждении неизменности курса на дальнейшее укрепление российско-армянских союзнических отношений как в двустороннем формате, так и в рамках общих интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ, СНГ.

Несмотря на сохранение определенной внутриполитической нестабильности в Армении, идет планомерная совместная работа по конкретным направлениям сотрудничества»,- отметил он.

По словам Карасина, красноречива позитивная динамика по взаимному товарообороту — его рост в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 23,4% — до $925,6 млн.

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