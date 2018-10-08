Роналду обвинили в еще одном изнасиловании
8 октября 2018 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Адвокат американки Кэтрин Майорги Лесли Стовалл рассказал, что его подзащитная не единственная девушка, пострадавшая от нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Мне позвонила женщина, которая утверждает, что имела аналогичный опыт», — заявил Стовалл. Адвокат отказался назвать имя второй пострадавшей, однако отметил, что женщина передаст информацию о насильственных действиях со стороны футболиста в полицию Лас-Вегаса, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
28 сентября Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина утверждала, что спортсмен позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.
Форвард отрицает обвинения и намерен судиться с американкой. На фоне разбирательств с Майоргой Роналду пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.
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