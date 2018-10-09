Ким Чен Ын пригласил Папу римского в КНДР

PanARMENIAN.Net - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил папу римского Франциска посетить Пхеньян. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление администрации президента Южной Кореи.

Лидер КНДР рассказал о готовности встретиться с папой римским во время межкорейского саммита, прошедшего в сентябре в Пхеньяне, пишет Meduza.

Организовать встречу предложил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который заявил, что Франциск заинтересован в мире на Корейском полуострове, сообщает The Korea Times. Ким Чен Ын пообещал «горячо приветствовать» папу римского, если тот посетит Пхеньян.

Президент Южной Кореи передаст приглашениево время визита в Ватикан17-18 октября. Примет ли Франциск приглашение, пока неизвестно.

Папа римский Франциск в августе 2014 года посещал Южную Корею. Он также молился о мире перед саммитом в июне 2018 года, когда лидер КНДР встречался с президентом США Дональдом Трампом.