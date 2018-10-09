// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ким Чен Ын пригласил Папу римского в КНДР

Ким Чен Ын пригласил Папу римского в КНДР
9 октября 2018 - 11:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил папу римского Франциска посетить Пхеньян. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление администрации президента Южной Кореи.

Лидер КНДР рассказал о готовности встретиться с папой римским во время межкорейского саммита, прошедшего в сентябре в Пхеньяне, пишет Meduza.

Организовать встречу предложил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который заявил, что Франциск заинтересован в мире на Корейском полуострове, сообщает The Korea Times. Ким Чен Ын пообещал «горячо приветствовать» папу римского, если тот посетит Пхеньян.

Президент Южной Кореи передаст приглашениево время визита в Ватикан17-18 октября. Примет ли Франциск приглашение, пока неизвестно.

Папа римский Франциск в августе 2014 года посещал Южную Корею. Он также молился о мире перед саммитом в июне 2018 года, когда лидер КНДР встречался с президентом США Дональдом Трампом.

Ссылки по теме:
Meduza: Ким Чен Ын пригласил папу римского в Пхеньян
Reuters. North Korea wants to 'ardently welcome' Pope Francis, South Korea says
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
BBC: Азербайджан хочет закупать израильское оружие - оно лучше российского
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»: Есть пострадавшие
Азербайджан получил из Белоруссии новую партию РСЗО «Полонез»
Президент Франции отправится в Азербайджан
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
МВФ значительно улучшил прогнозы роста экономики Армении Инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, а в 2019 году – на уровне 4.4%
Америабанк признан Коммерцбанком лучшим партнером в сфере торгового финансирования Америабанк является первым армянским банком, которому Коммерцбанк еще по итогам 2010 года вручил премию в сфере торгового финансирования
Intel представила процессоры Core девятого поколения В новую линейку устройств вошел процессор Intel Core i9-9900K, который компания назвала «лучшим игровым процессором в мире»
Армения выдвинула на «Оскар» фильм российского режиссера о землетрясении в Спитаке Всего в список попали картины из 87 стран