Ким Чен Ын пригласил Папу римского в КНДР
9 октября 2018 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил папу римского Франциска посетить Пхеньян. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на заявление администрации президента Южной Кореи.
Лидер КНДР рассказал о готовности встретиться с папой римским во время межкорейского саммита, прошедшего в сентябре в Пхеньяне, пишет Meduza.
Организовать встречу предложил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который заявил, что Франциск заинтересован в мире на Корейском полуострове, сообщает The Korea Times. Ким Чен Ын пообещал «горячо приветствовать» папу римского, если тот посетит Пхеньян.
Президент Южной Кореи передаст приглашениево время визита в Ватикан17-18 октября. Примет ли Франциск приглашение, пока неизвестно.
Папа римский Франциск в августе 2014 года посещал Южную Корею. Он также молился о мире перед саммитом в июне 2018 года, когда лидер КНДР встречался с президентом США Дональдом Трампом.
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