Армения выдвинула на «Оскар» фильм российского режиссера о землетрясении в Спитаке
9 октября 2018 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Драматический фильм «Спитак» о разрушительном землетрясении в Армении 7 декабря 1988 года российского режиссера Александра Котта вошел в лонг-лист премии «Оскар» 2019 года в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Фильм выдвинут на премию Арменией.
Хотя «Спитак» основан на реальных событиях и включает эпизоды, снятые по рассказам очевидцев, картину нельзя назвать хроникой. Режиссер намеренно оставляет за кадром визуальные ужасы, сосредоточившись на переживаниях героев. В фильме почти нет слов — горе его персонажей молчаливое. Сам режиссер называет эту картину «фильм-реквием», в котором он стремился передать «панику, отчаяние, мужество и героизм» тех, кто вопреки стихии пытался найти свой дом и близких.
Главную роль исполнил армянский актер Лерник Арутюнян. По сюжету у него будет русский друг, которого сыграл Олег Васильков. В ленте есть линия солдат гражданской обороны, их роли исполняют Александр Кузнецов и Константин Поярков.Также в ленте сыграли французские актеры Оливье Пэйджес и Жозефин Жапи.
Всего в список попали картины из 87 стран. В их число попал, в частности, фильм «Донбасс» Сергея Лозницы, выдвинутый Украиной, «Собибор» Константина Хабенского, выдвинутый РФ.
На «Оскар» 2018 года от Армении выдвигался армяно-иранский фильм «Ева» режиссера Анаит Абад.
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