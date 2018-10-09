МВФ значительно улучшил прогнозы роста экономики Армении
9 октября 2018 - 13:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Армении на 2018 год с 3.4% до 6%. Об этом говорится в обзоре мировой экономики МВФ Challenges to Steady Growth на октябрь.
МВФ повысил также прогноз роста ВВП на 2019 год с 3.5% до 4,8%. Инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, а в 2019 году – на уровне 4.4%.
МВФ увеличил также прогноз экономического роста на 2018 год в целом по СНГ - с 2.2% до 2.3%. Самый большой рост в регионе МВФ прогнозирует в Туркмении - 6.2%, самый низкий - в Азербайджане - 1.3%.
По данным Нацстаткомитета Армении, за 8 месяцев 2018 года показатель экономической активности вырос на 7.7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Согласно госбюджету Армении, рост ВВП на 2018 год запланирован на уровне 4.5%, на 2019 год - 5%.
Ранее Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста экономики Армении с 4% до 5.3% на 2018 год.АБР повысил прогноз роста ВВП Армении на 2019 год - с 4.2% до 4.5%.
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