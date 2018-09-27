АБР улучшил прогнозы роста экономики Армении
27 сентября 2018 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста экономики Армении с 4% до 5.3% на 2018 год.Об этом говорится в новом обзоре банка по развитию Азии на 2018 год.
Кроме того, АБР повысил прогноз роста ВВП Армении на 2019 год - с 4.2% до 4.5%. Инфляция в Армении на 2018 год прогнозируется на уровне 2.7%, а на 2019 – 2.5%.
Как отмечает АБР,рост экономики Армении за первое полугодие 2018 года составил 8.3% против 6.9% за тот же период 2017 года.
АБР увеличил также прогноз экономического роста Грузии на 2018 год - с 4.5% до 4.9%, а на 2019 год - с 4.7% до 5%. Самый большой рост в регионе АБР прогнозирует в Туркмении - 6.2%, самый низкий - в Азербайджане - 1.7%.
В целом, АДБ увеличил прогноз экономического роста для 14 стран, уменьшил для 16 стран, а для 15 стран прогноз не изменился.
По данным Нацстаткомитета Армении, за 8 месяцев 2018 года показатель экономической активности вырос на 7.7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Согласно госбюджету Армении, рост ВВП на 2018 год запланирован на уровне 4.5%, на 2019 год - 5%.
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