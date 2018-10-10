Алиев: Попытки армянской стороны безрезультатны, переговоры проводятся между Ереваном и Баку

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что«попытки армянской стороны оказались безрезультатными, формат переговоров, связанных с армяно-азербайджанским конфликтом, остается неизменным». Об этом он заявил во время вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

«Общественность информирована о нынешнем этапе переговоров, связанных с конфликтом. Попытки армянской стороны оказались безрезультатными, формат переговоров, связанных с армяно-азербайджанским конфликтом, остается неизменным. Эти переговоры проводились, проводятся и должны проводиться между Арменией и Азербайджаном», - сказал Алиев, пишет Haqqin.az.

По его словам, это еще раз доказывают две встречи министров иностранных дел двух стран. Произошедшие в последнее время другие события показывают, что формат переговоров остается неизменным, и этот конфликт в скором времени должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, отметил Алиев.

Он добавил, что Азербайджан «наращивает и будет наращивать свою военную мощь»

«Сегодня Азербайджанская армия оснащена самыми современными оружием и техникой. Этот процесс продолжается», - сказал Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.