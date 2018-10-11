// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

У экс-главы армянской таможни нашли гостиниц на $90 млн (видео)

У экс-главы армянской таможни нашли гостиниц на $90 млн
 11 октября 2018 - 13:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Следственное управление Службы национальной безопасности (СНБ) Армении возбудило уголовное дело по факту незаконного участия бывшего главы Государственного таможенного комитета РА Армена Аветисяна в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств в особо крупных размерах, добытых преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА.

Дело возбуждено по статье 310 («Отмывание денег») и п.1 ч.3 ст. 190 («Легализация доходов, полученных незаконным путем») Уголовного кодекса РА.

Отмечается, что согласно полученным в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий предварительным данным, Армен Аветисян, занимая с 2001 года пост главы Государственного таможенного комитета РА, вместе с находившимися с ним в деловой связи лицами инициировал и финансировал в основном наличными средствами строительство гостиничного комплекса «Голден Пэлэс», расположенного на проспекте Азатутюн в Ереване.

С целью сокрытия своего участия и участия других лиц, а также источника финансирования, строительство гостиницы было приписано компании ООО «Риверхил Холдингс», основанной в кипрской оффшорной зоне, вводя тем самым в заблуждение общество по поводу того, что потраченные на строительство гостиницы миллионы долларов США якобы являются иностранными инвестициями в Армении. Армен Аветисян, лично контролируя ход строительных работ, используя свое должностное положение, в отдельных случаях также способствовал решению различных проблем, возникших в ходе строительства гостиницы.

«Примечательно, что для большей убедительности довода в пользу строительства гостиницы на иностранные инвестиции на церемонии открытия гостиницы в 2005 году общественности в качестве зарубежного инвестора был представлен гражданин Ливана, в действительности не имеющий никакого отношения к деятельности этой компании, который некоторое время проработал в той же гостинице всего лишь в качестве директора»,- отмечает СНБ.

Расширив в дальнейшем гостиничный бизнес, от имени той же компании в 2010-2012гг. в Цахкадзоре была построена гостиница «Голден Пэлэс». В 2012 году владельцем вышеупомянутых двух гостиниц стало учрежденное в городе Дуглас в Англии – ЗАО «Голден групп лимитэд», владельцем 100% акций которого являлся сын Армена Аветисяна – Арташес Аветисян.

Впоследствии, в 2018 году, Армен Аветисян и его сын основали на Северном проспекте в Ереване третью гостиницу «Голдэн пэлэс бутик».

Кстати, рыночная стоимость вышеупомянутых трех гостиниц в 2016 году оценивалась почти 90 млн долларов США.

«Проводится предварительное следствие. В рамках уголовного дела проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия с целью установления подлинного источника происхождения миллионов долларов, инвестированных в строительство гостиниц, фактических инвесторов и других возможных владельцев», – говорится в сообщении СНБ РА.

 Самое значимое
На премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидатаНа премию «Аврора» впервые в истории было выдвинуто 523 уникальных кандидата
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»Британские архитекторы призывают спасти старое здание армянского аэропорта «Звартноц»
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
ВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанинВС Азербайджана обстреляли армянскую деревню Коти: Ранен 60-летний сельчанин
По его словам, обстрел начался в 23:50 15 сентября и длился около 40 минут - до 00:30 16 сентября.
Армения интересуется индийскими РСЗОАрмения интересуется индийскими РСЗО
По его словам, армянская делегация ознакомилась с системой, в частности, в ходе проведенного в июле показательного боевого залпа.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
МИД РА: Армения предложила начать процесс замены генсека ОДКБ
В Армении открылась первая гостиница из контейнеров
Степанакерт не склонен связывать азербайджанскую атаку с ситуацией в Армении
В Ереване гражданин грозится взорвать 3-й корпус здания Правительства
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Азербайджанцы нарушили режим перемирия: Ранили собаку на армянском наблюдательном пункте Он также опубликовал фотографии раненной собаки и призвал военнослужащих проявлять большую бдительность.
Президент Ливана в Ереване: Языки – прекрасный мост между цивилизациями «Я очень горд участвовать в этом саммите – с учетом связей между двумя нашими странами»,- отметил он.
Президент Армении пообщался с главами Франции, Канады, Ливана, Монако и других стран Саркисян побеседовал с руководителями государств-участников саммита
Опрос: После революции в РА уровень оптимизма к будущему беспрецедентно высок 73% считают, что Армения следует правильным путем развития, 81% уверены или надеются, что будущее будет лучше.