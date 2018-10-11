У экс-главы армянской таможни нашли гостиниц на $90 млн

PanARMENIAN.Net - Следственное управление Службы национальной безопасности (СНБ) Армении возбудило уголовное дело по факту незаконного участия бывшего главы Государственного таможенного комитета РА Армена Аветисяна в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств в особо крупных размерах, добытых преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба СНБ РА.

Дело возбуждено по статье 310 («Отмывание денег») и п.1 ч.3 ст. 190 («Легализация доходов, полученных незаконным путем») Уголовного кодекса РА.

Отмечается, что согласно полученным в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий предварительным данным, Армен Аветисян, занимая с 2001 года пост главы Государственного таможенного комитета РА, вместе с находившимися с ним в деловой связи лицами инициировал и финансировал в основном наличными средствами строительство гостиничного комплекса «Голден Пэлэс», расположенного на проспекте Азатутюн в Ереване.

С целью сокрытия своего участия и участия других лиц, а также источника финансирования, строительство гостиницы было приписано компании ООО «Риверхил Холдингс», основанной в кипрской оффшорной зоне, вводя тем самым в заблуждение общество по поводу того, что потраченные на строительство гостиницы миллионы долларов США якобы являются иностранными инвестициями в Армении. Армен Аветисян, лично контролируя ход строительных работ, используя свое должностное положение, в отдельных случаях также способствовал решению различных проблем, возникших в ходе строительства гостиницы.

«Примечательно, что для большей убедительности довода в пользу строительства гостиницы на иностранные инвестиции на церемонии открытия гостиницы в 2005 году общественности в качестве зарубежного инвестора был представлен гражданин Ливана, в действительности не имеющий никакого отношения к деятельности этой компании, который некоторое время проработал в той же гостинице всего лишь в качестве директора»,- отмечает СНБ.

Расширив в дальнейшем гостиничный бизнес, от имени той же компании в 2010-2012гг. в Цахкадзоре была построена гостиница «Голден Пэлэс». В 2012 году владельцем вышеупомянутых двух гостиниц стало учрежденное в городе Дуглас в Англии – ЗАО «Голден групп лимитэд», владельцем 100% акций которого являлся сын Армена Аветисяна – Арташес Аветисян.

Впоследствии, в 2018 году, Армен Аветисян и его сын основали на Северном проспекте в Ереване третью гостиницу «Голдэн пэлэс бутик».

Кстати, рыночная стоимость вышеупомянутых трех гостиниц в 2016 году оценивалась почти 90 млн долларов США.

«Проводится предварительное следствие. В рамках уголовного дела проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия с целью установления подлинного источника происхождения миллионов долларов, инвестированных в строительство гостиниц, фактических инвесторов и других возможных владельцев», – говорится в сообщении СНБ РА.