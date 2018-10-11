Артур Джанибекян больше не будет руководить субхолдингом «Газпром-медиа»
11 октября 2018 - 14:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет директоров холдинга «Газпром-медиа» одобрил изменение в модели управления субхолдингом ГПМ РТВ (управляет ТНТ, «Пятницей», «Матч ТВ», ТВ-3, «2х2» и др.). Об этом сообщила компания.
Функции единоличного исполнительного органа вместо основателя Comedy Club Production Артура Джанибекяна будут переданы холдингу «Газпром-медиа» под руководством Дмитрия Чернышенко. Теперь он будет курировать стратегические и ключевые операционные функции, в том числе представлять совету директоров бюджет, инвестпроекты, подписывать сделки M&A. Также Чернышенко будет утверждать организационную структуру и штатную численность, кандидатов на должности руководителей каналов, условия работы с ключевыми продюсерами производственных компаний холдинга.
Джанибекян, прежде занимавший должность гендиректора ГПМ РТВ, станет первым заместителем гендиректора субхолдинга и будет отвечать за реализацию продуктовой стратегии, поиск новых продуктов, создание контента и взаимодействие с продюсерами. Полномочия Джанибекяна не изменились, именно за эти направления он отвечал и раньше, отметил представитель «Газпром-медиа».
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