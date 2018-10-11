Опрос: После революции в РА уровень оптимизма к будущему беспрецедентно высок

PanARMENIAN.Net - Согласно опросу, проведенному американским Международным республиканским институтом (International Republican Institute), после бархатной революции у жителей Армении появился беспрецедентно высокий уровень оптимизма в отношении будущего.

82% респондентов, принявших участие в опросе организации, возлагают большие надежды на правительство премьер-министра Никола Пашиняна, 39% из которых очень позитивно, а 43% частично положительно оценивают деятельность нового правительства.

73% считают, что Армения следует правильным путем развития, 81% уверены или надеются, что будущее будет лучше.

36% респондентов предпочитают видеть резкие и быстрые реформы, 34% ожидают, что реформы будут более плавными, а 24% считают, что реформы должны проводиться постепенно.

81% считает, что коррупция в стране снизилась, ситуация не изменилась для 15%, а для 2% ситуация ухудшилась.

В опросе приняли участие 1200 совершеннолетних, постоянно проживающих в Армении. Исследование финансировалось Агентством международного развития Государственного департамента США.