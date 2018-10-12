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МИД РА: Расширение отношений со странами Африканского континента – в числе приоритетов Армении

МИД РА: Расширение отношений со странами Африканского континента – в числе приоритетов Армении
12 октября 2018 - 13:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Расширение отношений с государствами Африканского континента – в числе приоритетов внешней политики Армении. Об этом заявил 12 октября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, прибывшим в Армению для участия в работах 17-го Саммита Франкофонии.

По словам Мнацаканяна, армянская сторона готова предпринять практические шаги для максимально эффективного использования существующего потенциала.

В данном контексте Мнацаканян и Махамат отметили важность площадки МОФ, которая предоставляет хорошую возможность для вовлечения стран-представителей МОФ в работу, как в многостороннем, так и в двустороннем форматах – особенно с учетом значительного присутствия в МОФ государств Африканского континента.

Стороны обменялись мнениями относительно перспектив и возможных направлений расширения присутствия Армении в регионе.

В центре внимания Мнацаканяна и Махамата были также вопросы повестки дня 17-го саммита Франкофонии, а также приоритеты председательства Армении, и в этом контексте – предстоящая совместная работа.

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