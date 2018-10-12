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Генсеком МОФ стала глава МИД Руанды Луиз Мушикивабо

Генсеком МОФ стала глава МИД Руанды Луиз Мушикивабо
12 октября 2018 - 15:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Руанды Луиз Мушикивабо стала генеральным секретарем Международной организации Франкофонии (МОФ), заменив на этом посту Микаэль Жан.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил о поддержке кандидатуры Луиз Мушикивабо, что вызвало удивление в контексте довольно напряженных отношений двух стран. Кандидатуру главы МИД Руанды Луиз Мушикивабо поддерживал и Африканский союз, пишет Panorama.am.

Микаэль Жан занимала должность генсека с 2014 года.

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