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В Ираке более 110,000 человек отравились питьевой водой

В Ираке более 110,000 человек отравились питьевой водой
15 октября 2018 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - В провинции Басра на юге Ирака 111 тысяч человек отравились питьевой водой. Об этом заявил директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими.

«Число случаев отравления загрязненной водой увеличилось до 111 тысяч человек», — заявил ат-Тамими, отметив, что комиссариат установил, что некоторые учащиеся школ также пострадали от отравления с началом учебного года, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.

Директор добавил, что комиссариат требует от центрального правительства и местных властей ясной и серьезной позиции по этому вопросу.

Акции протеста в Ираке начались 8 июля с южного портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. Протесты из Басры перекинулись на другие провинции юга страны: Майсан, Кербела, Наджаф, Ди-Кар и Бабиль. Демонстрантов и их требования поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани. Демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубила установившаяся в южных провинциях Ирака 50-градусная жара.

Власти ранее в ответ на демонстрации создали специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест. Официальный уровень безработицы в Ираке составляет 10,8%. Свыше 60% безработных — моложе 24 лет.

Кувейтское агентство КУНА сообщило, что Кувейт на фоне демонстраций, охвативших Ирак, передал этой стране четыре опреснительные установки мощностью 250 тысяч галлонов каждая, они опресняют воду с низким содержанием солей.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Число отравившихся питьевой водой в Ираке возросло до 111 тысяч человек
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