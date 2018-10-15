Представитель Госдепа: США готовы содействовать Армении в реализации реформ

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял 15 октября заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Кент заявил, что США заинтересованы в том, чтобы Армения достигла успехов в развитии демократии, экономического прогресса, и готовы содействовать в реализации реформ.

Кент отметил, что рад визиту в Армению в период происходящих изменений. Он заявил, что США придают важность расширению взаимовыгодного сотрудничества с Арменией.

Пашинян отметил, что Армения движется по пути демократического развития, что для общества является не внешнеполитическим ориентиром, а внутренней уверенностью и ценностью.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросу карабахского урегулирования.