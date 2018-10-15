Представитель Госдепа: США готовы содействовать Армении в реализации реформ
15 октября 2018 - 15:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял 15 октября заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Кент заявил, что США заинтересованы в том, чтобы Армения достигла успехов в развитии демократии, экономического прогресса, и готовы содействовать в реализации реформ.
Кент отметил, что рад визиту в Армению в период происходящих изменений. Он заявил, что США придают важность расширению взаимовыгодного сотрудничества с Арменией.
Пашинян отметил, что Армения движется по пути демократического развития, что для общества является не внешнеполитическим ориентиром, а внутренней уверенностью и ценностью.
На встрече стороны обменялись мнениями по вопросу карабахского урегулирования.
Самое значимое
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
Мандаты в Совет старейшин Еревана распределяются между партиями и блоками партий, которые преодолели следующий проходной порог: в случае партий – в 6%, а блоков – 8%
Partner news
Последние новости
Захваченную на вокзале Кельне заложницу ранили По данным стражей порядка, захватчик был серьезно ранен и сейчас находится в реанимации
На вокзале в немецком Кельне захвачен заложник Сейчас полиция находится на месте происшествия и выясняет ситуацию. Кроме того, полиция попросила не посещать пока вокзал
Звезда «Игры престолов» может стать следующим Бондом По информации британской прессы, продюсеры бондианы готовы в ближайшее время предложить Мэддену контракт
Госдеп США по ошибке разослал приглашения на вечеринку с печеньками и котами в пижамах Письма объяснили ошибкой нового сотрудника, который тестировал почтовую рассылку