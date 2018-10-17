Президент Армении принял отставку правительства
17 октября 2018 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о принятии отставки правительства. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.
Президент подписал указ, руководствуясь ст. 130 Конституции РА.
Ранее Никол Пашинян подал в отставку с поста премьера Армении. Таким образом, Пашинян сдержал данное ранее обещание о том, что покинет пост премьера до 16 октября.
Пашинян пошел на этот шаг ради внеочередных выборов в парламент РА. Премьер в своем обращении отметил, что цель отставки в завершении процесса бархатной революции в Армении.
Ранее большинство депутатов парламента Армении поддержали намерение Пашиняна провести в декабре досрочные парламентские выборы и пообещали не выдвигать после отставки Пашиняна кандидатов на пост премьера.
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