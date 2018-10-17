Немецкий депутат подозревается в получении взяток из Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Международная антикоррупционная организация Transparency International (TI) считает необходимым начать следствие в отношении депутата бундестага от Христианско-демократического Союза (ХДС) Карин Штренц по подозрению в получении взяток из Азербайджана и требует от берлинской прокуратуры для этого ходатайствовать о лишении Штренц парламентского иммунитета.

Результаты расследования, проведенного экспертами Совета Европы, заявил член правления TI Вольфганг Водарг, дают достаточный повод для обоснованного подозрения в коррумпированности Карин Штренц, пишет Deutsche Welle.

Transparency International имеет в виду коррупционный скандал, разразившийся в 2017 году в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Вначале свое собственное расследование о лоббистской деятельности Азербайджана проводила неправительственная организация «Европейская инициатива стабильности».

В итоговом документе под названием «Икорная дипломатия» приводились доказательства того, что Баку занимался подкупом докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ, наблюдавших за выполнением обязательств, которые взял на себя Азербайджан при вступлении в Совет Европы.

Это стало поводом для учреждения в ПАСЕ в 2017 году собственного независимого следственного органа IBAC. Опрошенные им депутаты ПАСЕ подтвердили, что представители Азербайджана пытались добиться лояльности докладчиков ассамблеи с помощью многочисленных подарков - черной икры, ковров, дорогого алкоголя и ювелирных изделий, а также предлагая им бесплатно воспользоваться услугами проституток.

В отчете IBAC, представленном в апреле 2018 года, указаны имена нескольких десятков членов ПАСЕ, виновных, по мнению авторов расследования, в нарушении регламента ассамблеи и кодекса поведения депутата.

Среди них - бывший депутат бундестага от Христианско-социального Союза Эдуард Линтнер, который являлся членом ПАСЕ с 1999 по 2010 год. Его в отчете называют «ключевым лоббистом» Азербайджана. И это он, по мнению IBAC, привлек к лоббистской работе в пользу Баку Карин Штренц. Минувшим летом ей вместе с Линтнером и еще дюжиной парламентариев из других стран был объявлен пожизненный запрет на вход в здание ПАСЕ в Страсбурге.

Штренц уверяет, что не знала о том, что консалтинговая фирма Линтнера Line M-Trade финансировалась из Азербайджана. Но следователи могли бы задать ей и целый ряд других вопросов - вроде тех, которые ставит депутат бундестага Франк Юнге из фракции социал-демократов. Например, почему Штренц быстро переписала на своего мужа только что созданную ею самой фирму Karin Strenz GbR? Получал ли новый владелец деньги из Баку? Если да, то от кого, за какие услуги и какие суммы?

Почему, участвуя в миссии наблюдателей на выборах в Азербайджане 1 ноября 2015 года, Штренц не сообщила, как это полагается, о том, что имеет и коммерческие интересы в стране? По некоторым, кстати, сведениям, находясь в тот день в Баку, она не сочла нужным побывать хотя бы на одном из избирательных участков, зато удостоилась аудиенции у президента Ильхама Алиева.

«Я не вижу повода для комментария в связи с заявлениями Transparency International, - написала Штренц. - Ведь эта организация требует следствия по подозрению в коррупции. Между тем отчет комиссии (IBAC - ред.) недвусмысленно установил, что в отношении меня это не соответствует действительности».

Прокуратура Берлина и в самом деле заинтересовалась историей Карин Штренц, однако не сочла подозрения в коррумпированности депутата бундестага настолько убедительными, чтобы начать расследование. Для него и надо было бы для начала ходатайствовать о лишении депутата парламентского иммунитета. Как сообщил официальный представитель берлинской прокуратуры Мартин Штельтнер, заведенное было на Штренц дело было прекращено еще на этапе доследственной проверки.

Дело на Карин Штренц в администрации бундестага заведено, но продвигается медленно. Одна из причин, возможно, заключается в том, что проступки, за которые она была пожизненно лишена права заходить в здание ПАСЕ, были совершены ею в качестве депутата ассамблеи, а не бундестага.

Но немецким парламентарием Штренц все равно оставалась, а значит, должна была, как минимум, сообщать о своих побочных заработках и их происхождении. Суммы, говорят источники издания в бундестаге, она указала, но не их происхождение, хотя все знали, что фирму Линтнера финансирует Баку. Тем самым, указывают источники в бундестаге, Карин Штренц нарушила если не нормы финансовой прозрачности, то кодекс чести депутата. И это не может не остаться без последствий.