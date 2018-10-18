Пашинян: Между властями Армении и Азербайджана налажена оперативная связь

PanARMENIAN.Net - Между руководством Армении и Азербайджана налажена надежная оперативная связь. Об этом заявил в беседе с журналистами исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«С азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь. Можно сказать, что любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана. Если информация будет с их стороны, то дойдет до нас за тот же срок», - заявил Пашинян, пишет Aysor.am.

На вопрос о том, можно ли будет в случае нарушений режима перемирия связаться с руководством Азербайджана по налаженной связи, Пашинян ответил утвердительно, но добавил, что не для каждого случая: «По необходимости».

Он также отметил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе и на линии соприкосновения ВС Арцаха и АР беспрецедентно спокойна.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.