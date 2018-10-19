Советник Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани приедет в Армению
19 октября 2018 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Армению посетит советник президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Об этом на своей странице в Facebook написал америковед, политолог Сурен Саркисян.
«Джулиани – соратник, друг и советник Трампа. Он также его личный адвокат. Во время теракта 11 сентября 2001 года именно он был мэром Нью-Йорка», – написал Саркисян.
Ранее стало известно, что в Армению приедет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.«20 октября я направлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами для продвижения американских интересов по ряду вопросов, связанных с безопасностью», — отметил Болтон.
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