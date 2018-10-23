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В почтовый ящик дома Сороса в Нью-Йорке заложили бомбу

В почтовый ящик дома Сороса в Нью-Йорке заложили бомбу
23 октября 2018 - 11:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса взрывное устройство. Об этом сообщили правоохранители округа Уэстчестер.

Сигнал об обнаружении устройства поступил днем 22 октября, пишет Gazeta.ru со ссылкой на The New York Times.

Местная полиция рассказала, что пакет со взрывным устройством нашел работник резиденции Сороса в Бедфорде. Он отнес находку в безлюдную местность, после чего рассказал о ней правоохранительным органам.

Прибывшие на место специалисты совершили контролируемый подрыв устройства. Дело передано в Федеральное бюро расследований.

В настоящее время Сорос находится не дома.

Состояние Сороса Forbes оценивает в $8,3 млрд.

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Gazeta.ru: Неизвестные заложили бомбу в почтовый ящик дома Сороса в Нью-Йорке
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