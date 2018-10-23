В Китае открыт самый длинный мост в мире
23 октября 2018 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель КНР Си Цзиньпин официально открыл самый длинный мост в мире, который находится на юге Китая.
Мост длиной 55 км состоит не только из наземной открытой части, но и туннеля. Его строительство длилось девять лет, проект обошелся в $20 млрд, пишут «Ведомости» со ссылкой на BBC.
По данным издания, при его возведении погибло 18 рабочих, а «сотни» пострадали.
Этот мост соединяет Гонконг, Макао и материковый китайский город Чжухай. Раньше путешествие между Чжухаем и Гонконгом занимало до четырех часов – новый мост сокращает это время до 30 минут. Для регулярного движения мост будет открыт 24 октября, но по нему могут ездить только автомобили со специальным разрешением.
Построить этот мост впервые предложили в конце 1980-х, но тогда Гонконг был британской колонией и властям не понравилась идея соединить город с коммунистическим Китаем. Однако и сейчас проект подвергается критике: критики сомневаются, что мост сможет себя окупить, а экологи говорят о том, что проект нанесет вред морской жизни в этом районе.
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