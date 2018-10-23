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Германия приостанавливает экспорт оружия Саудовской Аравии

Германия приостанавливает экспорт оружия Саудовской Аравии
23 октября 2018 - 13:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств «чудовищной» смерти журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Приостановка должна распространиться и на существующие контракты, заявил в тот же день в эфире немецкого телеканала ZDF председатель внешнеполитического комитета бундестага, христианский демократ Норберт Рёттген. Берлин изучает процедуру в отношении одобренных на экспорт товаров в сфере вооружений, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Мас поставил под вопрос экспорт оружия саудитам.

В свою очередь, Федеральное объединение предприятий оборонной промышленности и фирм, производящих оборудование для обеспечения безопасности (BDSV) призвало канцлера прояснить вопрос дальнейших поставок, пишет Deutsche Welle.

На сегодняшний день Саудовская Аравия является вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму в 416,4 млн евро. К самым прибыльным сделкам относятся продажа Эр-Рияду восьми патрульных кораблей, одобренная предыдущим правительством. Новое правительство успело одобрить экспорт вооружений на сумму 254 млн евро.

Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Саудовская Аравия признала убийство исчезнувшего журналиста. Как заявила генпрокуратура в саудовской столице Эр-Рияде, в консульстве произошла «драка», которая привела к смерти журналиста. Ранее турецкие и американские СМИ сообщали, что Хашогги был убит специальным отрядом.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Меркель подтвердила приостановку экспорта оружия Саудовской Аравии
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