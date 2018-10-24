МИД РА: Оперативная связь между главами Армении и Азербайджана уже действует

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает, что между руководством Армении и Азербайджана установлена оперативная связь. Об этом заявила 24 октября на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отметив, что это «действующая связь».

«Могу сказать только одно: оперативная связь установлена. Установление оперативной связи следует рассматривать с точки зрения того, что она направлена на формирование и укрепление атмосферы мира», - сказала пресс-секретарь МИД.

Ранееисполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что между руководством Армении и Азербайджана налажена надежная оперативная связь.«С азербайджанской стороной, как и договаривались, налажена надежная оперативная связь. Можно сказать, что любая информация за полчаса будет доведена до сведения президента Азербайджана. Если информация будет с их стороны, то дойдет до нас за тот же срок», - заявил Пашинян.

О создании оперативной связи Никол Пашинян договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе.