Пашинян: Путин, увидев плохое состояние людей в Гюмри, поручил продавать газ РА по разумной цене

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян затронул вопрос договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о создании рабочей группы по изучению компонентов, влияющих на формирование цены на газ.

По словам Пашиняна, в ходе беседы Путин сказал ему, что во время своего визита в Гюмри в 2014 году, увидев плохое социальное состояние людей, он лично приказал продавать Армении газ по разумной цене.

Пашиняна отметил, что когда сообщил Путину о том, что поставляемый из России газ попадает в Армению по одной цене, а доходит до потребителя - по другой, президент РФ был удивлен.

«Тогда он вспомнил свой визит в Гюмри. Он мне сказал, что по одежде людей понял, что они живут в тяжелых социальных условиях , и тогда лично приказал, чтобы цена (на газ) для пользователей была логичной»,- рассказал Пашинян, добавив, что с Путиным договорились понять, что происходит, и прийти к выводам.

Ранее стало известно, что в Армении создана рабочая группа, которая займется изучением компонентов, влияющих на формирование цены на газ. Рабочую группу возглавил вице-премьер республики Мгер Григорян. В ее состав вошли 8 человек - министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, генеральный директор компании «Газпром Армения» Грант Тадевосян и другие.