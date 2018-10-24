Пашинян: Путин, увидев плохое состояние людей в Гюмри, поручил продавать газ РА по разумной цене
24 октября 2018 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян затронул вопрос договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о создании рабочей группы по изучению компонентов, влияющих на формирование цены на газ.
По словам Пашиняна, в ходе беседы Путин сказал ему, что во время своего визита в Гюмри в 2014 году, увидев плохое социальное состояние людей, он лично приказал продавать Армении газ по разумной цене.
Пашиняна отметил, что когда сообщил Путину о том, что поставляемый из России газ попадает в Армению по одной цене, а доходит до потребителя - по другой, президент РФ был удивлен.
«Тогда он вспомнил свой визит в Гюмри. Он мне сказал, что по одежде людей понял, что они живут в тяжелых социальных условиях , и тогда лично приказал, чтобы цена (на газ) для пользователей была логичной»,- рассказал Пашинян, добавив, что с Путиным договорились понять, что происходит, и прийти к выводам.
Ранее стало известно, что в Армении создана рабочая группа, которая займется изучением компонентов, влияющих на формирование цены на газ. Рабочую группу возглавил вице-премьер республики Мгер Григорян. В ее состав вошли 8 человек - министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, генеральный директор компании «Газпром Армения» Грант Тадевосян и другие.
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