Никола Пашиняна не избрали премьером Армении

PanARMENIAN.Net - 24 октября в первом туре голосования Национальное собрание Армении не смогло избрать премьер-министра.

За единственного кандидата, выдвинутого фракцией «Елк», - исполняющего обязанности премьер-министра РАНикола Пашиняна проголосовали 0 депутатов, 1 депутат проголосовал против, 11 - воздержались.

Три фракции - РПА, Блок «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» - заявили, что не будут участвовать в голосовании, а фракция «Елк» заявила, что воздержится при голосовании.

Таким образом, Пашинян не избран премьером. У парламента РА есть неделя, чтобы избрать премьера.

Согласно планам Пашиняна, парламент должен дважды не избрать премьера, чтобы распуститься. А в декабре будут проведены досрочные парламентские выборы.