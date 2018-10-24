Никола Пашиняна не избрали премьером Армении
24 октября 2018 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 октября в первом туре голосования Национальное собрание Армении не смогло избрать премьер-министра.
За единственного кандидата, выдвинутого фракцией «Елк», - исполняющего обязанности премьер-министра РАНикола Пашиняна проголосовали 0 депутатов, 1 депутат проголосовал против, 11 - воздержались.
Три фракции - РПА, Блок «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» - заявили, что не будут участвовать в голосовании, а фракция «Елк» заявила, что воздержится при голосовании.
Таким образом, Пашинян не избран премьером. У парламента РА есть неделя, чтобы избрать премьера.
Согласно планам Пашиняна, парламент должен дважды не избрать премьера, чтобы распуститься. А в декабре будут проведены досрочные парламентские выборы.
Самое значимое
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
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