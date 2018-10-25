«Коммерсантъ»: Экс-премьер Армении Карапетян может войти в совет директоров «Зарубежнефти»

PanARMENIAN.Net - Экс-премьер Армении Карен Карапетян, закончивший свою политическую карьеру в стране после бархатной революции апреля-мая 2018 года, может войти в совет директоров российской госкомпании «Зарубежнефть». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ».

По данным одного из собеседников издания, Карапетян может получить место независимого директора, которое сейчас занимает финансист Райр Симонян, советник главы «Интер РАО» Бориса Ковальчука.

Издание отмечает, что назначение Карапетяна может быть как политическим жестом, так и следствием долгой карьеры Карапетяна в российских госкомпаниях в 2000–2010 годах.

«Карапетяна хорошо знают в бизнес-кругах в России, и он вполне мог получить такое предложение»,— добавил источник. Близкими друзьями Карена Карапетяна собеседники издания называют российских бизнесменов Рубена Варданяна и Самвела Карапетяна (владелец холдинга «Ташир», не родственник экс-премьера). Бывший пресс-секретарь Карена Карапетяна Арам Араратян заявил, что ничего не знает о вероятном трудоустройстве экс-премьера, отметив, что больше не уполномочен комментировать связанную с ним информацию.

Артур Шамилов из TopContact считает, что включение Карена Карапетяна в совет директоров «Зарубежнефти» следует трактовать как признание заслуг по развитию двустороннего взаимодействия. Пытаясь выстроить хорошие отношения с новым правительством Армении, правительство РФ дает сигнал армянским элитам, что не забывает предыдущих политических лидеров, отмечает он. Это последовательная политика, добавляет Шамилов, приводя в пример экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, входящего в совет директоров «Роснефти».

Карен Карапетян стал армянским премьером в сентябре 2016 года, когда президентом страны был Серж Саргсян. У Карена Карапетяна богатый опыт работы в российских компаниях, в частности, в ТЭКе. В 2011–2012 годах он был первым вице-президентом Газпромбанка, с 2012 года — заместителем гендиректора по стратегии и развитию «Газпром межрегионгаза», в 2015 году стал заместителем гендиректора по международным проектам «Газпром энергохолдинга». В 2000-х годах он возглавлял структуру «Газпрома» в Армении «Армросгазпром».

«Зарубежнефть» — сравнительно небольшая нефтекомпания на фоне лидеров отрасли в РФ. В 2017 году она добыла 5,3 млн тонн нефтяного эквивалента, основные активы расположены в РФ и во Вьетнаме.