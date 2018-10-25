Болтон: Отмена запрета на продажу американского оружия Азербайджану не исключена
25 октября 2018 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне, как это делали его предшественники. Об этом Болтон заявил в интервью «Голосу Америки».
Поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки.
«Это положение было утверждено Конгрессом. Исполнительная ветвь власти не обязательно придерживается той же политической линии и, согласно нашей конституции, на самом деле именно президент определяет внешнюю политику. Во многих случаях разные президенты приостанавливали действие этого положения, чтобы проводить закупки, и мы постоянно рассматриваем эту возможность, чтобы решить, необходимо ли это», - сказал Болтон, пишет ТАСС.
25 октября исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. На своей странице в соцсети Facebook Пашинян написал, что переговоры прошли в чрезвычайно положительной атмосфере.
Самое значимое
24% туристов ответили, что их идеальный вариант — быть дома с пледом, книгой и котом
По его словам, Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта
В список нежелательных лиц включены также глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, журналисты Катерина Гордеева и Кира Альтман
Poma – одна из крупнейших компаний в мире в этой сфере
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Турция начнет установку российских ЗРК С-400 через год По словам Акара, в настоящее время отбирается персонал, который с начала следующего года поедет в Россию, чтобы пройти подготовку по работе с ЗРК.
Делегация Генштаба ВС Армении примет участие в заседании Военного комитета ОДКБ 26 октября в Алматы армянская делегация примет участие в очередном заседании Военного комитета ОДКБ.
Европарламент одобрил полный запрет на товары из одноразового пластика Использование пластиковых изделий, в которых нет альтернативы, должно быть сокращено к 2025 году как минимум на 25%
Британия оштрафовала Facebook на £500.000 из-за утечки данных Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.