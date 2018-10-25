Болтон: Отмена запрета на продажу американского оружия Азербайджану не исключена

PanARMENIAN.Net - Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне, как это делали его предшественники. Об этом Болтон заявил в интервью «Голосу Америки».

Поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки.

«Это положение было утверждено Конгрессом. Исполнительная ветвь власти не обязательно придерживается той же политической линии и, согласно нашей конституции, на самом деле именно президент определяет внешнюю политику. Во многих случаях разные президенты приостанавливали действие этого положения, чтобы проводить закупки, и мы постоянно рассматриваем эту возможность, чтобы решить, необходимо ли это», - сказал Болтон, пишет ТАСС.

25 октября исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. На своей странице в соцсети Facebook Пашинян написал, что переговоры прошли в чрезвычайно положительной атмосфере.